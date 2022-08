Heyner, ganador del Factor X, revela si se retirará del ejército para seguir su carrera

Heyner, el soldado que se hizo campeón del Factor X 2022, pasó con su sabor y sus ganas de empezar su carrera como artista de la mejor manera.

Con una sonrisa en su rostro, dejó clara la emoción que reviste ser el vencedor de esta competencia musical que llegó a su fin. Sin lugar a dudas el cantante será toda una promesa del género tropical en el país con grandes posibilidades de ser una estrella internacional.

El intérprete reconoció que uno fue el artista que llegó y otro el que sale con diversos aprendizajes dado su avance y proceso digno de aplaudir.

El artista además confesó cuáles fueron sus mejores galas y cuál, según su criterio fue la peor, en donde recordó que una de las que recuerda fue en la que cantó una bachata en donde la desconcentración se hizo presente. También llegó a su mente unos comentarios de los jurados que le calaron y sin duda le motivaron a seguir adelante, no desfallecer y por supuesto ganar esta competencia.

Heyner recordó el día que Rosana le dijo que no era sincero cantando, lo que le dejó pensando que siempre ha sentido que la música es su lecho, su lenguaje. También fue al pasado y compartió un comentario duro que le hizo Jose Gaviria, el que sin duda alguna le motivó a dar su 200%.

Otro comentario que recuerde fue el de Jose cuando canté ‘La cura’, él me dice: ‘No te veo cantando salsa, no me gusta, yo no te grabaría una canción de salsa’, entonces fue ahí como un choque fuerte porque incluso esa canción me encantó.