Hermano de Pipe Bueno se lanza como cantante de reguetón y así suena

El joven Miguel Ángel, hermano del artista de música popular Pipe Bueno, se lanzó como cantante luego de varios meses de preparación.

Si bien desde hace algún tiempo venía anunciando que estaba trabajando para seguir los pasos de su hermano, finalmente dio la primera muestra de su talento.

“Por fin se llegó el día de dar este primer paso de este largo viaje que nos espera, de mostrar por fin algo de música (…) estoy muy feliz, muy emocionado, obviamente hay nervios de por medio, pero es con mucho amor de parte mía, de mi equipo de trabajo y ya vamos a comenzar a sacar la música como es, ya vamos a empezar a mostrar todo lo que hemos trabajado, todo lo que nos falta por conocer”, expresó el joven por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 460 mil seguidores.

Asimismo, pidió a sus admiradores que le compartan todas sus opiniones al respecto sobre qué les pareció la canción y qué más les gustaría ver al respecto.

La canción se titula “Fin De Semana” bajo al género del reguetón y con pocas horas de compartida ya logró superar las 14 mil reproducciones en YouTube.

El tema trata de un hombre que le habla a una mujer sobre el deseo de pasar junto a ella el fin de semana y pasarla bien.

Reacciones de sus seguidores y allegados

“Felicidades Migue ecuerdo que cuando empezó pandemia estabas trabajando en este proyecto y me alegra ver este excelente resultado está súper pegajosa me encantó de ahora en adelante a romperla”, “eres el mejor Migue.!!! Hoy inicia tu historia y lo que viene es una vida de éxitos ️ Estás modo On fire”, “felicidades que Dios te traiga mil bendiciones En este nuevo comienzo. Esta súper esta canción”, “Muchas felicidades Miguel, Dios te bendiga y te guarde hoy mañana y siempre Dios derrame muchas bendiciones sobre ti y que sigas cumpliendo todos tus sueños éxitos y metas”, fueron algunos de las reacciones que le dejaron sus seguidores.

Pero no fueron los únicos, pues sus hermanos y su cuñada, la influenciadora Luisa Fernanda W también le desearon lo mejor con su lanzamiento.

“Hoy comienza la carrera como artista de mi otro hermano y no se imaginan mi orgullo. No puedo de la emoción, te amo mi gordo lindo. Vamos con toda”, escribió Laura Bueno.

Por su parte, Pipe Bueno compartió una fotografía de los dos en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, y le expresó todo su cariño y buenos deseos.

“Hey mi hermanito del alma sacó su primer canción !! Vayan escúchenla en el link de mi BIO y escríbanle que van de mi parte, los amo!!! El tema se llama FIN DE SEMANA Miguel Ángel un Reggueatón pal FINCHO, actívense pues y denle cariño a mi hermanito”, agregó.

La creadora de contenido usó sus historias en la misma red social, donde tiene casi 17 millones de seguidores y expresó también lo feliz que está por el nuevo reto que asume el joven.

“Esta es la nueva canción de Miguel Ángel cuñadito precioso. Me siento muy orgullosa de ti”, añadió.

