Fanny Lu causó furor con el estreno de ‘Valió la pena’, un regalo para su amor

La guapísima cantante Fanny Lu compartió con sus fanáticos, durante un live, algunos secretos y detalles de la creación de ‘Valió la pena’, su más reciente lanzamiento musical inspirado en su historia con Mario Brescia, el hombre que se ganó su corazón y con quien se comprometió luego de 7 años de noviazgo.

La cantante lanzó su canción pocos días después de sorprender a sus fanáticos con la noticia de su matrimonio y confesó que ‘Valió la pena’ fue su regalo de navidad para Mario, pero quiso compartir su amor y felicidad con todas las personas que la han acompañado en su carrera artística.

“Ha sido bonito para mi compartir una historia que tiene tanta importancia, soy super enamorada del amor. Me gusta que me amen, que me cuiden, no hay nada más bonito que el amor sano”, manifestó Fanny Lu.