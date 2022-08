"El Mensaje", la nueva canción de Blessd que causa furor en redes

Una de las nuevas promesas del reguetón es el antioqueño Blessd, quien en los últimos dos años viene rompiéndola en el género urbano con sus canciones y colaboraciones, unas de las más escuchadas han sido "Imposible" junto a Maluma y "Quien TV" junto a otro de las nuevas caras del reguetón en Colombia, Ryan Castro.

Muestra del gran momento del reguetonero es su gira junto a Ryan por Colombia y asimismo el número de seguidores que posee en su cuenta oficial de Instagram, en donde supera los 2,5 millones de seguidores, una red social a la cual le hizo honor en una de sus últimas canciones.

El antioqueño que ya tiene acostumbrados a las personas a sacarla del estadio con sus nuevas canciones, llega con un nuevo sencillo musical lleno de sonidos y beats frescos, modernos y con la esencia del perreo, una canción que desde ya promete convertirse en tendencia en plataformas musicales y estaciones de radio.

La emoción de Blessd por el lanzamiento de "El Mensaje"

El "bendito" estuvo haciendo durante el último mes campaña de expectativa a una canción que prometía bastante, pues con pequeños fragmentos y clips el reguetonero tenía a sus seguidores a la espera de este sencillo musical.

Pero en la tarde del 2 de agosto llegó el anuncio oficial a través de Instagram en donde el artista anunciaba que a las 20:00 horas de Colombia salía la esperada canción.

En el post el artista compartió un clip junto a sus amigos en una exclusiva finca en donde él cantaba a capela y se divertía junto a ellos al ritmo de su esperada canción.

Estamos de fiesta porque sale "El mensaje", el tema mas esperado del bendito y no vean el final del video jajaja



El video oficial de la nueva canción de Blessd

La canción salió como se esperaba a las 20:00 horas de Colombia y puso a cientos de internautas a buscarla para conocerla de primera mano, una videoclip que hasta el momento lleva más de 418,000 visualizaciones y miles de "me gusta".

En el video el artista luce una pinta bastante urbana con una chaqueta beisbolera de una reconocida marca italiana, unos lentes de sol con marco de color blanco y dorado y su particular look de color azul con la raíz de color negro, este video va sucediendo en torno a un amorío pasajero en la vida del artista, quien al parecer después de una noche nunca más volvió a contestarle.

Por eso, en la canción se pueden oír versos como: "Yo no puedo olvidarme de ti, tus fotos hacen que me mal viaje, dime tú por qué me volviste esclavo, ahora estoy desesperado" o "Dime tú, cómo hago para olvidar esta soledad, me desespero en el celular tratando de dejarte un mensaje".

Definitivamente, esta canción pondrá a miles personas a bailar y a cantar, por eso, si quieres escucharla completa y ver su video oficial a continuación te dejamos el enlace directo.