Novedades de Coachella 2022: sin cubrebocas ni pruebas de Covid

Teniendo en cuenta la llegada del Covid-19, desde hace dos años las dinámicas de vida han cambiado totalmente: obligándonos a utilizar mascarillas, así como realizarnos pruebas para saber si nos contagiamos de coronavirus.

Sin embargo, esto no parece ser suficiente para los realizadores de Coachella, puesto que en la edición que se avecina, se retiraron las medidas de bioseguridad.

Para ingresar al evento, no se exigirá el carné de vacunación, asimismo pruebas que garanticen no exista el virus en el asistente; por supuesto, el no uso obligatorio del tapabocas es otro de los requisitos mencionados.

Esto aplica de igual forma para el Festival Stagecoach, que es la producción hermana de Coachella. Simplemente se necesitará de la entrada. ¡Como en los viejos tiempos!

El evento se presentará de acuerdo con las condiciones de salud pública aplicables en la fecha del evento y que pueden cambiar en cualquier momento según lo determinen las agencias o instrumentos gubernamentales federales, estatales o locales, los artistas o el promotor, confirmó la empresa de salubridad de ambos espectáculos.

Cabe aclarar que Coachella se celebrará en dos fines de semana: del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril; en su contraparte, el Festival Stagecoach abrirá sus puertas nueve días más tarde: del 29 de abril al 1 de mayo.

Los artistas principales del primer festival serán Harry Styles, Billie Eilish y Kanye West; este último aún falta por confirmar, tras disputas mediáticas.

