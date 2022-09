El abrazo fallido de fan a Chris Martin y más curiosidades de Coldplay en Bogotá

Coldplay fue y sigue siendo tendencia en redes sociales y no es para menos, la banda británica liderada por Chris Martin dio un espectáculo sencillamente inolvidable en la noche de este viernes y promete repetirlo este sábado en el Campín siendo desde ya catalogado su show como el más importante del 2022.

Pero a la par de lo que los fans disfrutaron en este primer gran concierto de la agrupación a nivel musical, también se dieron momentos que pocos esperaban y aumentaron el fanatismo y la fiebre dé Coldplay que vive Colombia por estos días.

Una de las sorpresas fue que los músicos como lo han hecho en otros países detuvieron el inicio de una de las canciones más esperadas de la noche, ' A sky full of stars' para pedir que lejos de las cámaras y los celulares todos vivieran el momento, el aquí y el ahora de esta gran canción.

Pero eso no fue la novedad, lo que causó impacto en los fans y las redes es que después de una interpretación de la canción mágica con pirotecnia a bordo, la banda repitió el tema musical una vez más.

Fue en esta segunda oportunidad que cuando Chris bailaba en la pasarela de la nada un apasionado fanático bogotano se subió al escenario e intentó abrazar al artista, sin cumplir su objetivo ya que de inmediato una persona de logística y seguridad lo bajó inmediatamente, dejando al líder de la agrupación sorprendido.

También causó extrañeza la no inclusión de singles como 'Sparks' o 'In my place', pero para no extrañar tanto estas grandes canciones hubo otras interpretaciones que enamoraron al público que gritó con euforia cada verso, con 'Up&Up' y casi hacia el final con 'Don’t Panic', el grupo mostró que son fuertes y grandes en la industria, pues con esta última sorprendieron en un emotivo homenaje a su trayectoria cantando todos los integrantes la letra de este legendario tema musical.

Chris Martin terminó sin camisa y besando nuestra bandera

Coldplay dejó prácticamente sin voz a cientos de fans en el Campín y es que tras casi dos horas de un show que viajó en el tiempo y que estuvo cargado de color y fiesta, Chris, Guy, Jon y Will, se despedían con venia a su respetado público colombiano, felices y llenos de ese amor que se notó desde la primera tonada.

En medio del aplauso de los colombianos Chris se quitó su camisa y la lanzó a uno de sus fans, eso no fue todo, nuestra bandera fue recibida por el cantante quien totalmente extasiado por el espectacular show, besó el símbolo patrio para una vez más comprobar que la banda está más viva que nunca.

Para ver de nuevo: Camila Cabello casi muestra de más y habló paisa abriendo concierto de Coldplay