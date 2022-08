¡Comenzó el conteo regresivo! Demi Lovato pronto llegará a Bogotá

Anoche, la superestrella mundial nominada al Grammy, Demi Lovato, inició la toma Latinoamericana de su esperada gira “Holy Fvck 2022” en São Paulo, Brasil, en el Espaço Unimed, la primera actuación brasileña de la artista estadounidense en cinco años.

El espectáculo ofreció una actuación increíble, abriendo con “Holy Fvck” y continuando con los favoritos del público como “Sorry Not Sorry”, “Cool for the Summer” y “Heart Attack”. También interpretó varias canciones de su nuevo álbum, Holy Fvck, incluyendo “29”, “Eat Me”, “Substance” y “Skin Of My Teeth”.

El espectáculo contó con la banda femenina de Demi, que incluye a Nita Strauss en la guitarra, Leanne Bowes en el bajo, Brittney Bowen en la batería y Dani McGinley en las teclas.

La gira celebra el octavo álbum de Demi Lovato, Holy Fvck, que fue lanzado el 19 de agosto a través de Island Records y que debutó en el #1 en la lista Top Rock & Alternative Albums de Billboard. El disco es un viaje sonoro basado en las raíces rock y pop-punk de Demi e ilustra una retrospectiva seria pero irónica de sus experiencias de vida.

DEMI LOVATO PRONTO LLEGARÁ A BOGOTÁ

La gira continúa por América Latina con próximas paradas en Belo Horizonte, Río de Janeiro, Bogotá, Buenos Aires y Santiago antes de comenzar la etapa norteamericana el jueves 22 de septiembre en Sacramento, California.

Este 7 de septiembre Colombia será testigo de primera mano de esta atronadora gira y el Movistar Arena recibirá a los miles de fans que han crecido con la música de Demi. El set list que cantarán los asistentes cuenta con algunas sorpresas como covers de Goo Goo Dolls y Ashlee Simpson.

Las boletas del concierto podrán ser adquiridas por medio del sitio web oficial de TuBoleta por un valor que oscila entre los 143.000 pesos colombianos más servicio y 1.654.000 pesos colombianos más servicio.

Además de esto “por cada boleto que se compre para el show en Bogotá el 7 de septiembre en el Movistar Arena, se donarán 4.000 pesos a una fundación elegida especialmente por la artista.

