Se cumplen diez años de la exitosa canción ‘The lazy song’

Es inevitable no rememorar el día que no queremos hacer nada, y aún así deseamos sentirnos alegres y contentos. La canción ‘The lazy song’ nació como una necesidad para Bruno Mars de crear algo diferente, ya que no encontraba inspiración suficiente para componer algo que lo convenciera.

Precisamente, cuando en su proceso creativo no tenía un rumbo establecido, nació el popular tema ante la obligación que tenía el artista de expresar lo que lo hacía sentir “incapaz”.

Cuando salió al mercado la canción, existió un conflicto con la disquera que producía el álbum ‘Doo-wops & hooligans’, ya que esta realizó un videoclip totalmente diferente al que conocemos hoy en día; este, teniendo como protagonista a un anciano usando una bata de baño. La narrativa de este no convenció al artista.

Allí, Mars habló con la productora para realizar un nuevo trabajo audiovisual para su video; sin embargo, el presupuesto que le dieron era limitado.

Esto no fue un impedimento para el estadounidense, ya que con ayuda de sus amigos realizó el famoso video musical en su habitación. Se creó la coreografía, asimismo, se compraron las máscaras de chimpancés tan características.

El confeti del final, así como las jocosas escenas de los simios danzando con sus pantalones abajo, son imágenes que han generado recordación en el público a pesar de lo casero que fue el trabajo audiovisual.

Es evidente la simpleza del trabajo, no obstante, cabe aclarar que no se necesita de mucho dinero para tener un éxito asegurado.

Tal fue el impacto de la canción, que se posicionó en las listas de Billboard como uno de los mejores cinco temas de ese año.

Un dato curioso del asunto es que hace un par de años Mars escribió un tweet donde decía: Cuando alguien me dice que realmente disfruta The Lazy Song, adjunto de una imagen de una persona haciendo el gesto de negar con la cabeza.

¿Odiará su propia canción?

