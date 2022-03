Carolina Gaitán celebra logros de We Don’t Talk About Bruno en plataformas

La cantante y actriz Carolina Gaitán, quien hace parte del jurado en el programa Factor X del Canal RCN, celebró a través de su cuenta oficial en la red social Instagram los impresionantes resultados de la canción We Don't Talk About Bruno en las plataformas digitales YouTube y Spotify con unas palabras de agradecimiento.

Te puede interesar → Novio de Laura Barjum intenta impresionarla como costeño y despierta risas

"We Don't Talk About Bruno ha traído alegría para este mundo que anda más loco que nunca. ¡Gracias a la música! Gracias a Encanto y qué alegría poder interpretar a Pepa Madrigal", escribió Carolina Gaitán en la publicación que superó las 12.800 visualizaciones en tan solo 16 horas.

La popular canción, que hace parte de la banda sonora de la película animada Encanto, alcanzó los 300 millones de reproducciones en YouTube y 200 millones en Spotify. El video para celebrarlo incluye imágenes del personaje Pepa Madrigal, interpretado por Carolina Gaitán.

Decenas de seguidores aprovecharon la sección de los comentarios para celebrar con nuestra jurado el éxito de We Don't Talk About Bruno y para elogiarla por su talento: "sigue brillando", "con toda", "una dura. No sé cuántas veces al día escucho esa canción", "gracias por tu voz. Amo a Pepa" y "100 millones de esas reproducciones son solo de mi hija. Esa canción suena en esta casa en tres idiomas" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos.

No te pierdas los capítulos dobles de Factor X todos los sábados y domingos a las 8 p.m. por el Canal RCN.

No dejes de ver → El Profe de Piso 21 celebra el cumpleaños de su esposa con tiernas palabras

Mira también → Factor X: Carolina Gaitán sorprende a fan con especial saludo y hasta le canta

Descubre más → Carolina Gaitán estrena ‘I Am Bolero’, una canción que celebra la cultura latina