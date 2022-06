Camilo y Alejandro Sanz revelaron adelanto de su canción juntos “NASA”

Los cantantes Camilo Echeverry y Alejandro Sanz revelaron un adelanto de su primera canción juntos.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman millones de fanáticos, los artistas revelaron un pequeño clip del video musical de su primera colaboración titulada “NASA”.

En la grabación se ven a ambos artistas, aparentemente en una playa de noche, cantando al lado de una fogata y sobre un vehículo.

Los dos artistas le cantan a esa persona con la que tienen una relación, pero que temen enamorarse por las heridas que le causaron amores anteriores.

“Perdón por pensar cosas que no son es que antes de ti me volvieron mier** el corazón, por eso te pido perdón nada de esto es culpa tuya no quiero que nuestro futuro mi pasado lo destruya”, es parte de la letra que logran interpretar.