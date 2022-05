Con imágenes de índigo, Camilo anunció nuevo álbum “De Adentro Pa Afuera”

El cantante Camilo Echeverry emocionó a miles de sus fanáticos luego de revelarles que el próximo mes de septiembre lanzará su siguiente álbum titulado “De Adentro Pa Afuera”.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 27 millones de seguidores, el artista compartió un video en el que reveló lo que viene para sus admiradores.

Según detalló, este está bajo la inspiración de la llegada de su bebé índigo, fruto de su matrimonio con la joven Evaluna Montaner.

En la grabación dejó ver algunas imágenes inéditas de su pequeña, sin dejarle ver el rostro aún.

“Soy papá, pero de eso no se trata este video. El hecho es que cuando Índigo llegó llegaron canciones, ideas, proyectos, carcajadas, ganas de gritar, de viajar, de saltar, de celebrar con ustedes obviamente y me puse a pensar ‘¿por qué no les cuento todo lo que viene este 2022 para que esperemos juntos en vez de guardarlo en secreto?’

Ok, viendo llegar a Índigo lo que siento que son las mejores canciones que he escrito en mi vida y así armamos el álbum de adentro pa’ afuera. Pero antes de eso, en unos días “Pegao”, en junio “Nasa”, en julio “Naturaleza”, en agosto “Alaska” y en algún momento dentro de todo, el documental "El primer tour de mi vida".

Se creció la familia, se creció la Tribu y ya casi salimos de casa a vernos la cara otra vez en de adentro pa’ afuera tour”, expresó en el clip.