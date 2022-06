Blessd será invitado de honor al partido de las estrellas y sus fans enloquecen

Cada vez más los artistas colombianos rompen las barreras de su país para triunfar en el exterior, de hecho, muchos son apetecidos por productores y grandes de la industria internacional gracias a su talento que mueve masas.

Una de esas jóvenes promesas que está escalando en el panorama internacional es el cantante urbano Blessd quien tiene eventos de gran magnitud fuera de su país en donde por supuesto mostrará su música y ese carisma que lo ha hecho brillar con luz propia.

El artista recibió el llamado de las dos leyendas del futbol mundial Ronaldinho Gaucho y Roberto Carlos para ser parte de un partido lleno de súper estrellas, el próximo sábado 18 de junio en el evento “The Beautiful Game” en la ciudad de Miami.

La joven promesa del género urbano quien ha tenido además el visto bueno de experimentados y coterráneos del reguetón como Maluma, fue convocado para apoyar el objetivo de convertir al sur de Florida en la futura capital del fútbol.

El juego será una exhibición en el que las dos leyendas del balompié mundial serán los capitanes e invitarán no solamente a futbolistas activos y retirados, sino que también artistas de la actuación y la música mundial.

Este especial partido de futbol se celebrará en el marco de su gira mundial “Tendencia Global” la cual finalizará en los Estados Unidos con dos importantes fechas: 24 de junio en el Malumaland en la ciudad de Las Vegas y el 25 de junio con dos presentaciones en Nueva York y Nueva Jersey. Esta primera gira del joven super estrella del género urbano continuará en Europa. Rimini, Italia el 28 de junio será la primera parada de las 24 fechas confirmadas en el viejo continente.

Blessd, solo rodeado de estrellas.

El joven artista quien se ha hecho famoso inclusive con canciones como ‘Medallo’, sigue creciendo no solo en edad sino en esa forma de proyectarse como intérprete. Es por ello que no es extraño ver al cantante paisa rodeado en sus redes sociales de solo estrellas y no solo de la música.

Con esta noticia que se conoció de su participación en el partido de las estrellas, también podemos evidenciar en sus redes que tiene una gran relación con astros del fútbol razón por la cual una de sus fotos en Instagram en donde aparece con Neymar cobra mucho sentido. En esta ‘noche en Miami’ como el cantante tituló la instantánea, se le ve también con su amigo y colega Ryan Castro, con quien comparte por estos días éxito y popularidad.