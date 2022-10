¿El rey del Metaverso? Blessd lanzó su primer video musical en realidad virtual

El cantante colombiano de música urbana Steven Mesa Londoño, mejor conocido en la industria musical como Blessd, estrenó hace pocas horas “Quién TV”, su primer video musical realizado completamente en realidad virtual junto a Warner Music Latina y Meta Horizon Worlds.

El video musical de este éxito global ya está disponible en su versión bidimensional en la página de Facebook del artista. Mira el video haciendo clic aquí.

Sin lugar a duda, “Quien Tv”, que actualmente cuenta con más de 57 millones de reproducciones en YouTube, se ha convertido en una canciones más queridas y coreadas por todo el público en las discotecas y en los shows de Blessd en todo el planeta y ahora también se encargará de romper la barrera de la realidad y todos los esquemas desde el Metaverso.

Y es que como muchos saben, Blessd es un artista comprometido con su público que enfoca sus procesos en generar experiencias que trasciendan más allá de la música y que lleven cada uno sus lanzamientos a otro nivel, a seguir volviéndose un referente dentro de la industria musical mundial.

¿POR QUÉ EL ARTISTA INCURSIONÓ EN EL METAVERSON CON “QUIEN TV”?

Dentro del amplio repertorio musical de Blessd se escogió esta canción para romper el metaverso. Meta, Warner Music, JM World Music y CIGOL detectaron en “Quien Tv” una especial proyección y alcance orgánico que le permitirá seguir expandiendo el crecimiento dinámico de esta canción en el campo de la realidad virtual.

El video muestra a Blessd llegando al estudio de grabación mientras está enviándose mensajes con la niña que le gusta, ambos interactúan bajo una conversación cotidiana, que desencadena en un encuentro dentro de un mundo virtual.

A través de las escenas, vemos a Blessd explorando su mundo virtual mientras anda en busca de la niña que lo tiene loco, al mismo tiempo que está a todos sus fanáticos que lo acompañan en el Blessd World (Mundo de Blessd), identificado por el emblemático logo del artista proyectado en el escenario.

Para darle vida a la increíble obra de arte Warner Music Latina, Blessd, Meta, NSpire Create Labs y Merc. Holdings Inc. Unieron fuerzas para llevar el trabajo meticuloso y detallado a cabo, creando así el primer video musical latino dentro del Meta Horizon Worlds, llevando la innovación y versatilidad del artista y de todos los aliados que participan a otro nivel.

No hay duda de que Blessd, junto con sus disqueras Warner Music Latina y JM World Music – Cigol y su equipo de management Just One Cliick, continuará consolidándose como uno de los artistas más emblemáticos e innovadores del género urbano latino con mayor proyección mundial.

