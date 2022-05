Lista completa de los ganadores en los Billboard Music Awards 2022

Decenas de artistas llegaron a la MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada para celebrar una edición más de los Billboard Music Awards, que premia a los mejores de la industria de la música.

Entre los artistas más premiados estuvieron presente Drake, Olivia Rodrigo, BTS y Doja Cat.

Además, la cantante Karol G dejó en Colombia en lo alto luego de ganar la categoría a “Mejor álbum latino”.

Lista de ganadores

Mejor artista

Doja Cat

Drake

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

The Weeknd

Mejor artista nuevo

Givēon

Masked Wolf

Olivia Rodrigo

Pooh Shiesty

The Kid LAROI

Mejor artista masculino

Drake

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

The Weeknd

Mejor artista femenina

Adele

Doja Cat

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Mejor Dúo/Grupo

BTS

Glass Animals

Imagine Dragons

Migos

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

Mejor artista de Billboard 200

Adele

Drake

Juice WRLD

Morgan Wallen

Taylor Swift

Mejor artista Hot 100

Doja Cat

Drake

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Mejor artista de canciones en streaming

Doja Cat

Drake

Lil Nas X

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Mejor artista en ventas de canciones

Adele

BTS

Dua Lipa

Ed Sheeran

Walker Hayes

Mejor artista de canciones de radio

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Artista Top Billboard Global 200 (NUEVO)

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Mejor artista Billboard Global

BTS

Dua Lipa

Ed Sheeran

Olivia Rodrigo

The Weeknd

Giras Top

Eagles (Tour Hotel California)

Génesis (The Last Domino? Tour)

Green Day, Fall Out Boy y Weezer (The Hella Mega Tour)

Harry Styles ((Love on Tour)

The Rolling Stones (No Filter Tour)

Mejor artista de R&B

Doja Cat

Givēon

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

Summer Walker

The Weeknd

Mejor artista masculino de R&B

Givēon

Khalid

The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B

Doja Cat

Summer Walker

SZA

Mejor gira de R&B

Bruno Mars (Bruno Mars at Park MGM)

Omarion & Bow Wow (The Millennium Tour 2021)

Usher (The Vegas Residency)

Mejor artista de rap

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Moneybagg Yo

Polo G

Mejor artista masculino de rap

Drake

Juice WRLD

Polo G

Mejor artista femenina de rap

Cardi B

Latto

Megan Thee Stallion

Mejor gira de rap

J. Cole (La gira fuera de temporada)

Lil Baby (La gira de atrás afuera)

Omarion & Bow Wow (The Millennium Tour 2021)

Mejor artista country

Chris Stapleton

Luke Combs

Morgan Walle

Taylor Swift

Walker Hayes

Mejor artista masculino country

Chris Stapleton

Luke Combs

Morgan Wallen

Mejor Artista Femenina Country

Carrie Underwood

Miranda Lambert

Taylor Swift

Mejor Dúo/Grupo Country

Dan + Shay *GANADOR

Florida Georgia Line

Zac Brown Band

Mejor gira Country

Luke Bryan (Proud to Be Right Here Tour)

Eric Church (Gather Again Tour)

