Beyoncé regrabará canción de su nuevo álbum que fue consideraba como ofensiva

La semana pasada Beyoncé sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum titulado "Renaissance" y ahora, unos días después, la megaestrella del pop reveló que eliminará una de las canciones del trabajo discográfico, luego de que las protestas de los activistas que consideraron que dicho tema es ofensivo.

Se trata de la canción "Heated", un término despectivo para las personas discapacitadas, razón por la que Beyonce decidió eliminar la canción del álbum y además la volverá a grabar el tema, aseguró un portavoz de la cantante estadounidense.

La canción que regrabará Beyonce

En dicha canción, co-escrito con el rapero canadiense Drake, la letra original dice "Spazzin' on that ass, spazz on that ass", así que el tema parece utilizar la palabra "spaz" en el sentido coloquial de perder temporalmente el control o actuar de forma errática.

"La palabra, no utilizada intencionadamente de forma dañina, será sustituida", anunció un portavoz de Beyonce a la agencia AFP.

Sin embargo, los defensores de las personas son discapacidad señalaron que la palabra deriva de "espástico" o “espasticidad” un trastorno del movimiento que implica rigidez muscular y movimientos torpes y que padecen el 80% de las personas con parálisis cerebral.

El uso de la palabra por parte de Beyonce "se siente como una bofetada en la cara, a la comunidad de discapacitados y al progreso que intentamos hacer con Lizzo", afirmó la activista australiana Hannah Diviney.

Un caso similar al de Lizzo

Al caso que hace referencia Hannah Diviney es el del cantante estadounidense Lizzo que regrabó la canción "Grrrls" para eliminar el mismo término tras las quejas por considerarlo despectivo.

"Supongo que seguiré diciéndole a toda la industria que 'lo haga mejor' hasta que los insultos capacitistas desaparezcan de la música", manifestó Diviney en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe recordar que el pasado viernes fue lanzado "Renaissance", el esperado séptimo álbum de estudio de Beyonce, el cual tienen sonidos de la música disco y electrónico, que contó con colaboraciones de Nile Rodgers, Skrillex, Tems, Grace Jones, Pharrell y el magnate del rap Jay-Z, esposo de Beyonce.

