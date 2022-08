‘Estoy orgulloso de mi gente’: Bad Bunny agradece por concierto en su país

El famoso cantante de reggaetón puertorriqueño conocido como Bad Bunny, quien recientemente se dio un apasionado beso con una fanática, se llenó de emoción al publicar las fotos de su concierto en Puerto Rico, pues las palabras que escribió en el post estuvieron llenas de amor y agradecimiento.

En su cuenta de Instagram con casi 42 millones de seguidores, el artista urbano posteó las fotos más relevantes de este importante evento y explicó que fue su momento favorito en la vida, pues cantó canciones que ha realizado pensando en este país, su país.

“Les juro que no hay manera de explicar lo que se sintió este fin de semana en Puerto Rico. Nunca me había disfrutado un concierto tanto como estos 3 en el choliseo. La energía de un país entero disfrutando y pasándola cabrón, sin problemas, sin incidentes, ¡¡todo PR unido en una sola gozadera!! Cantar todo un disco nuevo y que cada tema fuera un himno es otra cosa, y ni hablar de la sensación y energía única de cantar EL APAGÓN con tu gente, ¡¡¡WOW!!! Mi momento favorito x100pre” escribió el artista en la descripción de la publicación.

El conejo malo también explicó por qué el concierto se hizo tan improvisadamente y expresó que todas las palabras que dijo en el show le salieron del corazón y de manera natural.

“GRACIAS Puerto Rico, los amo y los llevo en el corazón donde quiera que voy. Esto fue un concierto que se planificó hace 3 semanas porque no me quería ir de gira sin antes compartir con ustedes. ¡Todo fue tan espontáneo y natural, tantos momentos lindos que no se ensayaron, como cada palabra que salió de mi corazón al momento, y todo quedó cabrón!!” explicó.