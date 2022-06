Hijo de Martín Elías compartió videos cantando y lo compararon con su padre

Luego de que el joven promesa del vallenato, Martín Elías perdiera la vida en un trágico accidente en una de las vías del país, más de uno se han preguntado si en algún momento su hijo, Martín Elías Junior se atrevería a dar el paso y seguir el legado musical de su padre.

Y aunque ante esta petición que es constante sobre todo en las redes sociales del joven, él nunca ha hecho comentario al respecto, porque se ha dejado ver enfocado en lo que podría ser su mayor pasión, el futbol. Es por eso que no se sabe si él logrará hacerle este sueño realidad a los miles de seguidores y fanáticos de su padre.

Pero lo cierto es que Martín Elías Junior pareciera tener todo el perfil para hacerlo, la puesta en escena, las poses, y hasta para el juicio de muchos la voz que, si bien no es como la de su padre, entre, para ellos en el perfil vallenato.

Eso se dejó en evidencia en su más reciente publicación de Instagram donde Martín Elías Junior publicó dos videos junto a sus amigos en lo que podrían ser fiestas o reuniones. Ahí se puede ver al joven interpretando temas vallenatos y hasta haciendo coreografías junto a ellos, por lo que no pasó mucho tiempo cuando los mensajes no se hicieron esperar.

“La dinastía no ha muerto”, “ahora sí llegó tu momento, Junior”, “eres la copia en todo sentido de tu papá”, “que comiencen las grabaciones”, “el futuro del junior no está en el futbol, sino en la música”; “te queda bien, no lo dudes”, fueron parte de los cientos de comentarios que recibió en los videos que público cantando con sus amigos del colegio.

Un compromiso vallenato

Pese a que siempre recibe comentarios de los seguidores de su padre, sobre todo, que siga en la música que logre cumplir el sueño de muchos que quieren bailar al son de ese vallenato, el joven Martín Elías Junior nunca se ha manifestado con este tema.

Sin embargo, siempre que puede dejar claro que es muy apegado a su familia paterna, materna y hasta incluso se ha dejado ver feliz compartiendo y disfrutando de su hermana Paula, quien es fruto del amor entre su padre y la empresaria Dayana Jaimes, pero con la que tiene una hermosa relación.

Hasta ahora existe quizás una posibilidad, o seguramente serán estos videos la muestra o el adelanto que quería hacer el hijo mayor de Martín Elías para ese público que lo espera, pero mientras, toca eso, seguir esperando sus acciones y respuestas ante este llamado que hacen los “Martinistas”

