Andy y Jhonny Rivera contaron si se han enamorado de alguna fan

Siempre se ha visto que Andy Rivera lleva una excelente relación junto su papá, el también cantante, Jhonny Rivera, constantemente en redes sociales se ve que, los dos músicos aprovechan cualquier tiempo libre para reunirse, compartir y disfrutar en familia como un par de amigos.

Mira también: Andy Rivera conmovió al cantarle icónica canción a su padre

Esta vez, Andy aprovechó para contarle a sus fans a través de sus historias de Instagram, que era un día muy especial para él, porque se iba de paseo junto a sus papás, su hija y otro familiar.

Hoy es un día muy especial y diferente para todos, nos vamos de paseo, giorgo, mami, Helen mi amor. Vamos a pasar bueno en las vacaciones, ¿sí o no pa?

Ya en historias siguientes, vemos a los dos artistas dentro de un jacuzzi, tomando cerveza y escuchando al parecer una próxima canción que sacará Andy, que su papá menciona va a ser un “palo musical”, y complementa diciendo, que es de las canciones de su hijo que más le ha gustado.

Andy aprovechó el momento de esparcimiento y relajación junto a Jhonny, para indagarle si alguna vez una mujer lo había flechado en la tarima.

Pa', ¿te has flechado de una mujer en tarima?, que la veas y quieras su número, pero, por estar cantando, no le hayas podido hablar. Claro, me ha pasado, que a uno le guste alguien del público y uno la mira, pero nada más. Le responde Jhonny.