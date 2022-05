Anahí responde si habrá o no regreso de RBD a los escenarios

La cantante mexicana Anahí Puente, recordada por haber interpretado a Mía Colucci en la telenovela juvenil Rebelde y también porque hizo parte del grupo musical RBD, concedió una entrevista en la que resolvió varias dudas sobre su futuro y también sobre un esperado regreso.

Cuestionada sobre si tendrá o no un tercer hijo con su esposo desde 2015, el político Manuel Velasco, Anahí Puente respondió entre risas que "no, ya, ya".

En cuanto a un posible regreso a la actuación, oficio que a pesar de su éxito dejó a un lado para dedicarse a su familia, la cantante destacó que su época frente a las cámaras "es un recuerdo hermoso" de su vida, pero que "ya pasó" y no planea volver.

Sobre un nuevo regreso a los escenarios del grupo RBD, que dio un concierto virtual durante el 2020, Anahí Puente descartó la idea porque "ahorita estamos todos, yo creo que cada quien muy en su camino".

Dulce María, ex RBD, también se refirió a un posible reencuentro del grupo en 2022

La cantante y actriz mexicana Dulce María, recordada porque interpretó a Roberta Pardo en la telenovela juvenil Rebelde, concedió una entrevista en televisión hace un par de meses y reveló si habrá o no una reunión del grupo RBD durante el 2022.

Anteriormente, Dulce María había revelado que “se está hablando de un reencuentro desde hace un año. No un reencuentro, como una gira o un encuentro más bien. Todavía no hay nada oficializado ni nada cerrado, ojalá se dé, pero todavía no hay nada cerrado, como oficial”.

"Desgraciadamente, este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ojalá. Pero este año no se va a hacer, teníamos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo", aseguró la mexicana recientemente.

Dulce María invitó a los fanáticos de RBD a que sean muy cuidadosos con cualquier posible estafador que pretenda aprovecharse de ellos con un supuesto concierto de reunión este año: "no compren boletos porque no existe y es un fraude. (...) No se dejen engañar".

