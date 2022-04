Alejandro Sanz llegó a Bogotá y su público cuenta las horas para verlo

El Covid-19 no sólo llegó a inicios del 2020 para frenar de tajo la vida de todo el mundo, sino también paró las grandes industrias del planeta incluida por supuesto la del entretenimiento. Muestra de ello fueron los grandes espectáculos programados después de marzo de ese año que tuvieron que decir adiós hasta encontrar una nueva fecha para ser efectuados.

Uno de los más esperados fue el recital anunciado por Alejandro Sanz para la capital, que tuvo que ser pospuesto y que por fortuna, ahora, gracias a que poco a poco está pasando la emergencia sanitaria en el país, este show vuelve a ser una realidad.

Es por eso que este jueves 21 de abril, los capitalinos disfrutarán de nuevo del artista madrileño quien llega con su tour #LaGira 2022, que trae los grandes éxitos del artista para que sus fieles fans los canten a todo pulmón en el Movistar Arena.

Y es que el cantante ha expresado su emoción por volver a tocar suelo colombiano de nuevo, lo que ya ha pasado con más ahínco en las últimas horas en donde se le vio aterrizar en la capital.

Sanz llega con un show digno de admirar, pues este es un enorme espectáculo concebido para grandes recintos. El show cuenta con la producción más espectacular vista hasta la fecha:1000m2 de pantalla LED alojarán un contenido audiovisual en HD diseñado especialmente para la ocasión, unido a 250.000 Watts de sonido.

Llegada del español a Bogotá

Con un 'Bogotá, estamos aquí, no falta nada', el intérprete de éxitos legendarios del pop como 'Cuando nadie me ve', 'No me compares' y 'Mi persona favorita' entre muchos más, expresó su emoción por estar de nuevo en Colombia.

Por supuesto esto ha emocionado a los cientos de seguidores que lo esperan en la fría capital. Y es que el guapo cantante pisó suelo bogotano en la tarde de este miércoles y tomó de inmediato su transporte al hotel en donde descansará para brindarles a muchos un show como los que acostumbra a realizar.

El madrileño hará un repaso de su amplia discografía que va desde su afamado álbum 'No es lo mismo', pasando por 'El tren de los momentos', llegando con todo su poderío musical al 'Paraíso express' y finalizando con #ElDisco que vio la luz en 2020.

