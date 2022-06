Daniela Ospina dio opciones para el verano destacando su figura

Hace varios días, la empresaria Daniela Ospina les garantizó a sus miles de seguidores que vendría con nuevos contenidos y que serían mucho más dinámicos y originales.

Y eso ha hecho, por eso, no solo usó un contenido de valor, sino que además dejó ver todo su talento para modelar, y también para mostrar su entrenada y tonificada figura en varios cambios de looks que decidió hacer para que sus seguidores destaquen este verano.

Daniela Ospina vive en los Estados Unidos junto a su hija Salomé y su madre, pero también comparte una vida con su actual novio y pareja el actor venezolano, Gabriel Coronel, con quien tiene una relación estable hace varios meses.

En el video se puede ver a una Daniela Ospina muy versátil, con mucho color, pero también sofisticada. Y es que ella aparece con varios vestuarios, donde le da opciones a sus seguidores, shorts, camisetas, camisas, blusas sueltas, vestidos, pantalones y más, todo esto debe destacar con uno bueno lentes de sol.

Los comentarios no se hicieron esperar porque más de uno admira la forma de vestir de Daniela Ospina, pero también esa versatilidad que tiene para estar casual, deportiva y hasta combinar ambas cosas en un look. Sus seguidores no dudaron en dejarle saber que habían guardado y compartido sus recomendaciones.

“Todo te luce”, “me encanta uno más que el otro”, “quiero usarlos todos”, “eres hermosa con lo que te pongas”, “una belleza, mi Daniela”, “muy guapa”, “los colores vivos te van muy bien”, “este video hay que guardarlo”, fueron parte de los comentarios que recibió la también modelo en su publicación de su cuenta de Instagram.

Daniela feliz y plena

La empresaria se ha dejado ver en redes sociales muy enfocada en su trabajo, en su empresa que además comparte con un equipo de trabajo muy sólido, pero donde su mamá y su hija juegan un papel fundamental, porque ellas son su mayor inspiración.

Por eso, en redes sociales los mensajes de admiración para ella, por su perseverancia y talento también hacen parte de este proceso en el que ella se siente muy feliz y plena. Pero además en el amor, porque con su novio se ha dejado ver en varios lugares del mundo derrochando su amor y estabilidad amorosa, que para muchos no es así, pero ella ha respondido que el que debe estar feliz y sentir amor es su pareja, no el resto.

