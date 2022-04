Daniela Legarda descrestó en Coachella con estos looks

Daniela Legarda fue muy admirada por sus miles de seguidores en redes sociales. Y esto pasó luego de que la influenciadora dejara ver toda su versatilidad en Coachella.

Y es que ese tipo de eventos musicales hace que muchos saquen ese lado que poco se conoce, que en su versatilidad para demostrar todos los looks que pueden hacerlos destacar entre los miles de personas que van a disfrutar de un show musical impresionante.

Y eso lo tuvo claro Daniela Legarda quien no dudó para mostrar una versión muy sensual, colorida y divertida de ella en este lugar donde las miradas se las robó de forma inmediata.

En los días que la influenciadora estuvo disfrutando de este gran evento, se dejó ver con looks alucinantes para sus miles de seguidores, quienes quedaron deslumbrados con su belleza. Y no es para menos, pues el primer día, Daniela Legarda posó con un traje blanco de dos partes en color blanco, con una malla negra y accesorios de ambos colores, con un maquillaje con mucho brillo.

Luego, se dejó ver con una falda ajustada a su cuerpo y muy corta que la hacía destacar su entrenada figura, junto con un top de plumas en color agua marina, donde destacaba mucho la parte superior de su cuerpo. este look fue de los favoritos de sus miles de seguidores, quienes le dejaron saber que se había robado el show con ese cambio, y además con su peinado que eran trenzas con extensiones en el mismo color y un maquillaje de mucho brillo y pedrería.

Pero como si esto fuera poco, Daniela Legarda cerró el día mostrando unas fotos posando con un look muy sensual y atrevido, donde se pudo ver de negro con detalles dorados, destacando su figura, una malla en las piernas del mismo color, y un top que ajustaba su figura, destacando que estaba con todo el estilo “Bichota”.

La menor de los hermanos Legarda sin duda fue centro de intención en este gran evento, donde no fue sola, sino con su hermana mayor, la también influenciadora María Legarda quien también destacó con sus looks. Daniela Legarda fue sin su novio, pero él no dudó en contestarle todas las publicaciones donde destacó su belleza y el amor que siente por ella.

Así como también ella dejó que sus miles de seguidores en todo el mundo vivieran desde sus historias en su cuenta de Instagram esas presentaciones de artistas internacionales y hasta nacionales, pues Karol G y J Balvin estuvieron en este gran show musical.

