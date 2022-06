Acusan a Kim Kardashian de dañar el mítico vestido de Marilyn Monroe

A comienzos del mes de mayo, Kim Kardashian revolucionó las redes sociales luego de que se atreviera a asistir al evento de moda Met Gala utilizando un mítico vestido de Marilyn Monroe, un hecho que se viralizó en el momento, pero que ahora provocó que la socialité fuera acusada de dañar esta joya coleccionable.

Un mes y medio después de la Met Gala, Scott Fortner, un coleccionista fanático de la estrella de cine criticó fuertemente a la compañía propietaria de famoso vestido de Marilyn Monroe, por dejar que la famosa modelo lo usara en la gala del Museo Metropolitano de Nueva York.

Un daño irreparable

Fortner que dirige un sitio web dedicado exclusivamente a Marilyn Monroe, aseguró que Kim Kardashian "dañó irreparablemente" el vestido y para comprobarlo publicó fotos del vestido beige adornado con cristales que Monroe usó en 1962 cuando le cantó "Happy Birthday Mr President" a John F. Kennedy.

El coleccionista comparó dos grupos de imágenes, en las primeras se ve el famoso vestido de Marilyn Monroe tal y como era antes de la Met gala y en el segundo conjunto de fotos fue tomado por un amigo de Fortner en el museo Ripley's Believe It or Not! y muestra el vestido después de que Kim Kardashian se lo pusiera.

"Creo que cualquiera de las celebridades a las que se les hubiera ofrecido la posibilidad de usar esta prenda muy probablemente la hubiera aprovechado", dijo. "Hay una razón por la que alguien querría usarlo. Kim Kardashian resultó ser quien lo hizo".

Al comparar las fotografías se puede apreciar que hay pequeños desgarros en la tela en el cierre de la espalda y varios cristales que faltan o cuelgan de un hilo en la parte posterior del vestido además aseguró que el presunto daño causado a la pieza, que Ripley's compró en subasta por un récord de 4,8 millones de dólares, ha generado críticas generalizadas en las redes sociales en los últimos días.

El coleccionista culpa al museo

Sin embargo, los reclamos de Scott Fortner no van dirigidos a Kim Kardashian sino a Ripley's, Believe It or Not por haber permitido que el vestido fuera utilizado por la empresaria.

"Ripley tenía la obligación de proteger y preservar esta pieza histórica y no lo hizo. Ahora está dañada sin posibilidad de reparación; probablemente la habría dañado cualquiera que la usara", aseguró el coleccionista.

