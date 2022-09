Zion Hwang denuncia amenazas en su contra tras denuncia

Desde hace varios meses se viene presentando una problemática en una de las ciudades más populares y turísticas de Colombia, pues varias personas han denunciado los sobrecostos y precios exagerados en las playas de Cartagena, uno de esas personas fue Zion Hwang, amigo del influencer Yeferson Cossio.

Quien a través de sus redes sociales expuso que le había intentado cobrar una exorbitante suma de dinero en una de estas famosas playas, pues el influenciador contó que, tras estar nadando en el mar, había decidido tomar un descanso en la arena, cuando de repente llegó a abordarlo una señora, quien en medio de enredos y con el famoso "masaje de prueba" empezó a tocarle y a sobarle su espalda.

Llegó una señora y me dijo ‘qué lindo chino, tu piel es muy linda’ y me empezó a tocar. Después me dijo que necesitaba crema para el sol y que me iba a regalar un poquitico. Empezó a aplicarme crema muy rápido, muy rápido.