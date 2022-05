Yuya recibió romántico mensaje de su novio sobre su maternidad

La influenciadora Yuya recibió un romántico mensaje de su novio sobre la maternidad y esta también dedicó un mensaje al respecto.

La creadora de contenido celebró por segunda ocasión el Día de la Madre, luego de la llegada de su hijo Mar, fruto de su romance con el músico Jorge Siddhartha González, conocido por ser exbaterista de la banda Zoé.

Este no tardó en dedicarle una publicación a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 900 mil seguidores.

Allí compartió una fotografía de la mexicana cargando a su pequeño y con ella le dedicó amorosas palabras.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde los llenaron de halagos.

“Awwwww muero de amoor", "me encanta", "qué bonitos", "ternura", "los amo", "son increíbles y únicos", "gracias por traer al mundo a un marsito" qué hermosos", "son tan lindos", "qué cosita", "qué hermosos ambos", "estaba esperando con todo mi ser este post, ¡Qué lindos!", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por su parte, Yuya compartió por medio de su cuenta en la misma red social, donde tiene más de 17 millones de fanáticos, un carrusel, donde dejó ver aún más a su pequeño y les habló a sus seguidoras madres.

“Amar a mi Mar me es muy fácil.

.

Feliz día a mí y a ti. Bueno a todas las mamás.

Pero no sólo hoy ¿OK? Porque festejar sólo un día, pa tanta friega no se vale.

Besos a las que están, a las que se adelantaron, a las que son mamás de hijos que se convirtieron en luz, a las que por alguna razón no pudieron serlo, a las que lo están intentando, a las mamás que no lo eran, pero tomaron el rol para guiarnos, a todas abrazos largos”, agregó.