Yuya confesó lo mucho que le costó lactar a su hijo Mar

La influenciadora Yuya despejó de algunas dudas a sus millones de seguidores sobre cómo va su proceso de posparto de su pequeño hijo Mar, fruto de su relación con el músico Jorge Siddhartha González, conocido por ser exbaterista de la banda Zoé.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre cómo le ha ido con la lactancia, pues a veces dan ganas de tirar la toalla.

“Para mí fue súper difícil, desgastante y agotador. Si quiere hacerlo, puedes lograrlo. Busca asesora de lactancia, infórmate, en internet hay muchas expertas compartiendo información valiosa. Yo fui a cursos, incluso antes de tener a mi bebé y aun así fue complicado. Tú puedes, para mí también fue difícil aun teniendo toda la información necesaria me costó, me costó. Pero ahora vivo con la sheshe afuera alimentando al Mar sin temor alguno. Realmente yo soñaba con poder hacerlo” , confesó.

También le preguntaron sobre cómo se cuidó de las estrías que deja el embarazo y detalló que si bien sigue algunos cuidados no es algo que le quite el sueño.

“A partir del mes 3 cada noche me ponía crema y aceite, a modo que parecía que me meterían a hornear, con lo que me desespera sentirme llena de aceite.

Lo demás se lo dejé a la naturaleza, no estoy clavada ni preocupada por eso. Mi cuerpo hace mucho por mí como para darle importancia a las estrías. Así mismo me he sentido desde el embarazo hasta ahora, luego quién sabe”, dijo.