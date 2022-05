Yuya aconseja a sus seguidores sobre la salud mental y otros temas

En su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, la creadora de contenido mexicana conocida como Yuya, quiso hablar con sus seguidores sobre algunos temas de su vida porque últimamente estaba un poco desaparecida en redes.

Los consejos a sus seguidores

La bellísima influencer, quien recientemente enterneció publicando fotos de su hijo, recibió confesiones de todo tipo y decidió ayudar y aconsejar a sus admiradores.

Es el caso de un internauta que le escribió que tenía depresión y que por favor le ayudara, a lo que la influencer le contestó:

“Este consejo que te voy a dar es muy básico, muy evidente, pero creo que lo mejor que te podría recomendar es ir a terapia, buscar a un buen terapeuta y se constante”.

Otra mujer le contó una buena noticia porque le dijo que se iría a bailar con sus primas y hermana luego de haber tenido un bebé, algo que emocionó a Yuya y le dijo:

“Me emocionó tu plan, disfrútatelo, gózatelo, despreocúpate por un ratito, cuando regreses vas a regresar y seguir siendo la mamá hermosa de siempre”.

Una persona le consultó a Yuya acerca de su situación sentimental, pues le contó que llevaba tiempo saliendo con alguien, pero que esta persona no le había pedido ser su novia aún. La mexicana decidió aconsejar diciendo:

“La comunicación sí que lo es todo, así que pregúntale tú, pregúntale cuáles son sus intenciones, qué quiere de su relación”.

Una confesión que indignó un poco a la influencer fue la de un internauta que le dijo que se siente mal porque no ha logrado cumplir objetivos que otras personas de su edad sí.

“Que nuestra felicidad dependa de lo que los demás logran o no es muy aburrido, es muy desgastante y es muy frustrante, aparte recuerda que todos compartimos lo que queremos […] considero que el éxito es muy subjetivo y, cambiando de tema, creo es que nos han enseñado a conseguir todo muy rápido ¿No? Entonces creo que todo lleva su proceso y los procesos de todos son distintos”.

Yuya también habló de algunas cositas de Mar, su hijo, que le preguntaron; como el hecho de si come o no come pizza, a lo que ella contestó:

“No, Mar todavía no come esas delicias. Se lo está perdiendo, por el momento, le queda todavía un buen ratito para echarse que su pizzita o algún antojito”.

