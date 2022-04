Hija de Yuranis León responde por qué aún no quiere estudiar

Yirlhe León, hija de la reconocida influencer Yuranis León, es una joven mujer que no está estudiando ninguna carrera y que no le da vergüenza decirlo en sus redes sociales.

Sin embargo, muchos de sus seguidores no entienden la decisión de la chica, pues consideran que estudiar hace parte fundamental del crecimiento personal y que, prácticamente, todos los jóvenes en este país quisieran poder estudiar y tener más oportunidades.

Es el caso de un seguidor que aprovechó una dinámica de preguntas que hizo la joven para decirle: “¿Por qué no te gusta estudiar? Me pareces una excelente persona, transmites alegría”. A lo que ella contestó:

“Tengo una forma de ver la vida diferente a la de ustedes ‘quizás’, sí quiero más adelante hacerlo, pero ahora no. No quiero perder más dinero, ni buscar cada mes qué es lo que en realidad me gusta. El día que yo me sienta preparada y, en realidad, me guste algo; yo me preparo y estudio. Del resto, sigo así que la verdad me ha ido muy bien” escribió la mujer.