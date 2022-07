“Yo estaba quietica”, Yina Calderón tras recibir comentario de Andrea Valdiri

Candente está el rifirrafe entre Yina Calderón y Andrea Valdiri que se produjo luego de que una usuaria comparara una de las fotografías que recientemente publicó en su cuenta oficial de Instagram donde un internauta comparó su peinado con “Yina Calderón despelucada”, un comentario que no le gustó para nada a Valdiri a quien le escribió que iba a omitir ese mensaje porque “hay niveles, hermana”.

Posteriormente Yina Calderón no se hizo esperar, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram con un contundente mensaje para Andrea Valdiri en el que sin mencionarla le recordó uno de sus escándalos más mediáticos, que ella supuestamente fue la causa del divorcio de Michael Ortega y Laura Jaramillo en el 2018, cuando Andrea se involucró sentimentalmente el futbolista.

“’Señora’ claro qué Sí hay niveles de niveles y el suyo es el más grande tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un C…. Si había o no hijos, si era o no casado…. Pero cómo ahora tienen plata y ‘fama’ se creen la chimba y las súper ‘señoras’ jamás quisiera estar a su nivel… y por respeto a sus hijas no le digo más!! Calladita mamita que usted sabe cómo es la cosa”, escribió Yina Calderón al hacer el post.

Yina Calderón se enteró por su hermana

Pero, ahí no terminó todo ya que más adelante la influenciadora y DJ publicó varias historias, que luego fueron eliminadas, intentando explicar la situación y reveló que ella se enteró del comentario que hizo Andrea Valdiri, gracias a su hermana, Leonela, quien le preguntó sobre qué le había dicho a la bailarina ella afirmó que no le había hecho nada, que ella estaba quieta y ella comenzó a decir lo de los niveles, sin embargo dijo que ella se iba a quedar callada porque sabe que está diciendo la verdad.

“Yo estaba quieta cuando la señora esta que ustedes ya saben, porque la señora es una señora, debería comportarse como la señora que es, empezó a hacer comentarios míos y bebé, el que está quito, uno lo deja quieto, pero si usted me ataca, pues yo ataco, yo siento que es así, entonces ella ya no va a responder más porque sabe que yo lo que dije es verdad y me quedo y calladita”, afirmó Yina en sus historias.

El síndrome de Yina Calderón

Luego Yina Calderón dijo que hasta ahí iba a dejar la cosa, y que solo “amor y paz”, pidiendo que la dejaran quietica para ella no salir a habla, afirmando que ella al igual que otros influenciadores tienen el “síndrome de Yina Calderón”, para que todos hablen de ellos.

“Si yo no soy de nivel, porque los influencers de este país tienen el síndrome de Yina, cua es el síndrome de Yina, nombre a Yina, nombre a Yina, Yina, Yina, para todo Yina, me voy a cambiar es el nombre, me voy a poner Catalina”, respondió Yina asegurando que Valdiri no iba a responder más porque sabía que ella tenía razón.

