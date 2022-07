¿Miedito o qué? Yina Calderón reta a ‘La Valdiri’ a revelar 'tapado' de su mamá

En medio de su visita a Medellín, donde este fin de semana tienen varias presentaciones, Yina Calderón ha dado mucho de qué hablar, no solamente por la supuesta discusión que tuvo con su nuevo novio y que supuestamente intentó atentar contra su vida y la dejó abandonada en una zona alejada de Medellín, sino por el intercambio de fuertes mensajes con Andrea Valdiri.

Pero parece que el tema no va a quedar ahí, pues en medio de una dinámica de preguntas, sus fieles seguidores la cuestionaron sobre diferentes temas, pero sin duda el más consultado es su intercambio de palabras que Yina y Valdiri han tenido en sus redes sociales luego de que una fan comparara el nuevo peinado de la bailarina, con el de Yina Calderón y la barranquillera respondiera que “hay niveles”.

“’Señora’ claro qué Sí hay niveles de niveles y el suyo es el más grande tan grande que acabó el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un C…. Si había o no hijos, si era o no casado…. Pero cómo ahora tienen plata y ‘fama’ se creen la chimba y las súper ‘señoras’ jamás quisiera estar a su nivel… y por respeto a sus hijas no le digo más!! Calladita mamita que usted sabe cómo es la cosa”, respondió Yina Calderón en ese momento.