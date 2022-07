La fuerte polémica de Yina Calderón tras festejar su cumpleaños

En la jornada de este martes 12 de julio, la empresaria de fajas Yina Calderón comenzó el festejo de su nueva vuelta al sol, donde como ya lo evidenció en sus historias de Instagram, tuvo una excéntrica decoración en su apartamento en Bogotá la cual estuvo muy a su estilo, con detalles en colores y diseños infantiles.

Aunque en comienzo Calderón había expresado que no haría fiesta para celebrar su cumpleaños, sus familiares la soprendieron con un festejo sorpresa, con el que quisieron agradecerle por el apoyo que les ha dado la mujer. Por ello, le contrataron varias serenatas con mariachis e invitaron a algunos de sus amigos más cercanos, para que ambientaran con su talento la fiesta.

Sin embargo y para descontento de la ex protagonista de novela, estas muestras de cariño no fueron bien recibidas por la administración de su conjunto residencial y por sus vecinos, que de inmediato se quejaron con logísitica, causando incluso que estos le quitaran la electricidad a su apartamento.

"Bueno me van a echar del edifico, ustedes son conscientes de eso, virgen santísima, este es el segundo marichai y me van a echar, Junior, ¿si algo usted me da posada?", preguntó Calderón.

Yina reveló el pleito que vivió en su conjunto

Tras anticipar que su festejo podría acarrearle problemas, la nacida en huila confirmó unas historias después, que había tenido un fuerte agarrón con los vigilantes de su vivienda, porque de manera ilegal y abrupta, habían bajado los tacos, tratando de acabar con la fiesta que se llevaba a cabo. Situación que Yina, no dejó pasar por alto.

Señores hola, estamos celebrando mi cumpleaños, ustedes no saben el hijuemadre escándalo que acabó de tener con los de la recepción, yo sé que depronto mañana y como los de la recepción tomaron videos...bebés estaba yo acá, mira que hora son, (las 12:00) bebés desde las 10:30 de noche me están jodiendo, yo sé que hay gente que debe madrugar a trabajar pero yo también he visto a mis vecinos tomar y yo no por eso les amargo la vida, porque la vida es una sola y como para yo amargársela a mis vecinos, no.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que mientras todos estaban disfrutando de la música, sufrieron un apagón total en el apartamento, a cuenta que los vigilantes le bajaron los tacos y "eso legalmente no está permitido, me parece una falta de respeto que me bajen los tacos y yo si conozco la ley".

"Me baje y armé el pleito en recepción, saqué códigos y todo lo que estudié dercho y llegó la policía y ellos dijeron "si, ustedes no tenían por qué bajarle los tacos a ella, mañana ella resolverá con la administración, porque todo en la vida tiene un conducto regular".

Culminó diciendo que tras esto las autoridades subieron a su apartamento y hablaron con ella, pero al ver que era una reunión familiar, se alejaron sin inconveniente.

