Yina Calderón reveló el negocio de contenido para adultos en el que trabaja

Son múltiples los negocios que Yina Calderón tiene, el más famoso de ellos es su empresa de fajas, aunque también tiene otro tipo de negocios relacionados a productos de belleza, además de sus presentaciones de guaracha, y su trabajo en las redes sociales, pero recientemente la influenciadora le reveló a sus seguidores que ella tiene otro negocio relacionado al contenido exclusivo para adultos.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Yina Calderón le confesó a sus fans que ella tiene un negocio de contenido para adultos a través de webcam y que no había revelado antes esta información, porque considera que eso es un tema que tiene mucho tabú para las personas, pero cree que ahora es un tema más común y por eso se sintió en la libertad de decirle a sus fans.

“Princesas, princesos tengo que contarles algo que yo tal vez no lo había hecho público porque antes lo veía como que ‘no, la gente qué va a decir’, la gente, pero pienso que este tipo de temas ya son totalmente normales, que ya es muy común, lo cual también es legal, no se está haciendo nada ilegal, no se está interrumpiendo ninguna norma, nada, para mí no es un tabú el tema, pero tengo que contarles, de pronto les dará cómo ¡uff! De ‘¿cómo así que ella tiene eso?’, pero yo tengo webcam, estamos por abrir otro próximo que es webcam, creo que muchos de ustedes saben qué es webcam”, dijo Yina Calderón en sus redes.