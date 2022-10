Yina Calderón y Merly fueron criticadas tras desparcharse conta Andrea Valdiri

En las últimas horas, los nombres de Yina Calderón, Andrea Valdiri y Merly Ome se apoderaron de las tendencias digitales tras viralizarse una controversial dinámica que hicieron la empresaria de fajas y su progenitora en sus cuentas oficiales de Instagram.

No te pierdas: Yina Calderón y Merly Ome lanzan fuertes comentarios en contra de influencers

Se trata de un juego donde las mujeres buscaron fotos de algunas de las figuras más sonadas y controversiales del medio, donde se dispusieron a opinar sobre ellas, sobre todo doña Merly, quien se dirigió sin filtro alguno sobre ellos, desatando una fuerte polémica entre los internautas.

Ese fue el caso con los millones de seguidores que alberga la bailarina y creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri, de quién las socialities se refirieron de manera muy crítica por el aspecto de su cuerpo, asegurando de nuevo, que el dinero que había invertido en sus intervenciones quirúrgicas se había perdido, ya que según ellas, se veía gorda y desfigurada.

"Esa platica se perdió, esa marcación abdominal está mal hecha y se ve mal, así como a mí me quedó mal mi cola, hay que aceptar las criticas...a ella le pasó igual a mí, perdió la platica, come y come".

Mira también: Yina Calderón explica por qué no ha mostrado a su novio en las redes sociales

Yina Calderón y su mamá son blanco de críticas por reabrir polémica

Recordemos, que este tema no es nuevo entre Yina y Andrea Valdiri, ya que meses atrás la exprotagonista de novela hizo la misma crítica al respecto, despertando no sólo múltiples reacciones por parte de los fans sino también de la propia Andrea, quien no toleró que se atreviera opinar sobre ella y sobre su cuerpo.

Para ese momento, la barranquillera le recordó a Yina que ella había dado a luz dos veces y que pese a eso se sentía totalmente satisfecha con la figura que gozaba, producto de sus retoques estéticos pero sobretodo de sus rutinas de ejercicio baile y actividades físicas. También fue clara en que no estaba dispuesta en quedarse callada ante ataques injustificados de una persona a la que ni siquiera conocía personalmente.

Por esta razón, varios internautas están expectantes a la posible reacción que pueda tener la mujer tras las fuertes palabras de doña Merly y su hija. Mientras tanto, fueron los seguidores quienes se despacharon contra ellas, por reabrir la polémica, con la mera intención de sonar en medios según ellos.

"Pero critica y critica pero no mira las hijas que tiene", "ayyy no, por eso es que les pasa lo que les pasa", "Claro ella tenia el cuerpo identico a la Valdiri", "que ganas tan bajas de querer sonar a costa de lo que sea", "uy no, estas mujeres si son muy conchudas, con esos cuerpos y polémicas y se ponen en estas" y "Dios mío, ¿hasta cuándo?", fueron algunos de los comentarios.

No te pierdas: El mensaje con el que Yeferson Cossio confirmó lo feliz que está en Japón