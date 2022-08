Yina Calderón presumió la peluca que compró en casi tres millones de pesos

La empresaria Yina Calderón presumió a sus miles de fanáticos la peluca que adquirió recientemente para su nuevo cambio de look.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la joven compartió imágenes de la peluca que compró para el nuevo estilo que desea lucir.

Mientras iba en su carro en la parte de atrás con varios de sus allegados, mostró la peluca de pelo 100% natural de color castaño claro y bastante larga.

“Ustedes saben que yo amo las pelucas. Las dejo de utilizar por temporadas porque uno es arrebatado de mujer y quiere cambiar el tono, los largos y porque cuando las usas constantemente siempre tienden a tumbar el pelo.

Yo tengo el pelo corto y yo las sé utilizar, porque eso hay que tener una técnica para instalarlas, el caso es que me compré esta, larga, la voy a llevar donde Josué, que me le va a hacer el tono que voy a utilizar por estos días, no sé si por mucho tiempo, quizás no, quizás sí, pero bueno”, señaló.