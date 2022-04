¿Recayó? Yina Calderón confesó que volvió a beber tras cierre de su Instagram

En las últimas horas, la empresaria de fajas Yina Calderón despertó con la lamentable noticia, que su cuenta principal de Instagram había sido inhabilitada por quinta vez, sin una razón clara. Para sorpresa de muchos, este cierre parecía afrontarlo con mayor tranquilidad, al parecer, por la experiencia que ya había tenido cuatros veces atrás.

Recordemos que la primera vez que Instagram desapareció su perfil de la plataforma digital, la mujer se mostró bastante afectada, a tal punto de sumergirse en la fiesta y el alcohol, situación que terminó llevándola a tener un grave problema de alcoholismo, que desde comienzos del 2022 viene combatiendo progresivamente.

Yina Calderón confesó que lleva dos días bebiendo ¿recayó?

Aunque inicialmente se mostró muy serena en sus historias de Instagram, lo que sentía por dentro parecía ser muy distinto a lo que quiso transmitir, por lo menos así quedó evidenciado en sus más recientes historias, donde confesó públicamente que se vio motivada a embriagarse en reconocido bar mexicano, ya que sí le afectó mucho el cierre de su perfil.

La verdad si estamos tomando, estamos tomando ¿desde cuándo, desde ayer? desde anoche, me fui para un bar en Bogotá, porque me dio súper duro el cierre de la cuenta, pero yo no soy una mujer chillona, chillar jamás, prefieron que me vean sayayín

Tras esto, le preguntó a su prima si ella confiaba en que su cuenta pudiera ser recuperada, a lo que esta fue honesta en decirle que no, pero también en recordarle que esta no era la primera vez que le sucedía y que si había logrado reponerse de las anteriores, esta no sería la excepción.

Estas palabras dividieron la psotura de sus seguidores, ya que mientras unos se mostraron empáticos con su tristeza y con que pueda tomarse algo como cualquier ser humano, otros, criticaron su comportamiento y todo lo que supuestamente está dispuesta a hacer, solo por llamar la atención, le recuerdan además, que una cuenta es solo una red social que puede reiniciarse, más no la vida de alguien.

"Por qué satanizan todo lo que ella hace, es normal que le duela que le acaben tan de seguido con su fuente de trabajo y todos los seres humanos sentimos y queremos desahogarnos, muchas veces con unas copas, cuál es el pecado mortal?", "pa' adelante Yina, eres una berraca, no te dejes opacar" y "levantante más fuerte que tus adversidades", fueron algunos de los comentarios.

"Ojalá le cancelen hasta el WhatsApp, que mujer tan conflictiva, mal ejemplo, insitadora a malas cosas al licor, a que la mujer no acepte su físico, mejor dicho, no le aporta nada bueno a esta sociedad, debemos unirnos y reportarle todas las cuentas que tienen para que no aparezca más por ínternet, muy mal ejemplo para la sociedad", "Esos comportamientos solo demuestran lo superficial que es, puede crearse otra cuenta, no es la vida de alguien" y "hasta la cerraría ella misma", comentaron otros.

