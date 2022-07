Yina Calderón tildó de "gorda" y "pollera" a Andrea Valdiri

La polémica entre las empresarias Andrea Valdiri y Yina Calderón parece no tener fin. Así quedaría demostrado en las más recientes historias de la ex protagonista de novela quien no se aguantó el último pronunciamiento de Valdiri y le respondió muy a su estilo, enviándole unos ofensivos obsequios que según ella, le hacen y le harán falta.

No te pierdas: Yina Calderón le pide a Andrea Valdiri que deje de utilizar su nombre

Lo primero en meter a su "caja de regalos" fue una faja de yeso XXL para que combata la supuesta gordura que ella le ve. Además, le dijo que le quedaba debiendo la faja de papada, porque le ha visto unos inusuales gorditos bajo su mentón. También incluyó un envase con la keratina de su hermana Juliana Calderón, para que restaurara su cabello.

Por si fuera poco, dentro de los "obsequios" también incluyó unos con los que se metió en su reciente matrimonio con el también creador de contenido y productor audiovisual Felipe Saruma, por la diferencia de edad que se llevan.

El pañal de niño para que se lo ponga al marido, aquí está; los pañitos, ¿será que alcanza con estos? no creo, pero toca este porque igual el pollo que tiene la va dejar (comenza a corearlo con su familia y amigas) recuerden que cuando le lleva 20 años al marido...ahora la ve linda, pero en unos años cuando comiencen a parecer las pollas regias y bellas y flacas, la va dejar.

No dejes de leer: La comparación que reavivó disputa entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

Así reaciconaron los internautas

Bastaron minutos para que sus clips fueran replicados por diversas páginas de entretenimiento digital, donde los comentarios dividos no se hicieron esperar, unos, defendiendo a Andrea de sus presunciones, sosteniendo que ella es una diva que si tiene una relación estable y otros, apoyando la postura de Yina, debido a que ella estaba quieta y fue Andrea quien comenzó la polémica.

"No te digo yo… por hay niveles de niveles", "No le luce", "Definitivamente le falta mucho a esta payasa", "Asi se ve la envidia", "Pero ayer dijo que no iba a caer más en ese juego", "Le tocó ponerse a imitar por q no pudo hacer más", "Ridícula ya deseara ella tener ese bb", "Ya salió la m1tomana hacer show de nuevo…", "Cómo se nota que viene Expobelleza y que necesita sonar!! Sinceramente que necesidad" y "le duele porque Andrea es una dama", comentaron sus detractores.

Sin embargo y como bien se anunció anteriormente, también hubo quienes se pudieron de su parte: "Tantas criticando a Yina y se les olvidó que la que empezó a criticarla cundo ella estaba quieta y hacer este jueguito de regalos ofensivos fue la Valdiri, ni que fuera muda o boba para tenerse que dejar", "y cuando Andrea es peor de ordinaria nadie dice nada", "solo les da rabia porque es Yina, pero en el fondo tiene razon" y "el que esta quieto se deja quieto, sino después no lloren". comentarios sus fanáticos.