Yina Calderón ya tendría pareja para la fiesta de Aida Victoria Merlano.

La empresaria Yina Calderón se mostró muy a la expectativa de la fiesta de cumpleaños que organizará la influenciadora Aida Victoria Merlano para celebrar la vida, pues según ha mencionado la joven mujer tirará “la casa por la ventana”.

A través de su cuenta oficial de Instagram confirmó que por nada del mundo dejaría pasar por alto este gran evento al cual ha denominado en varias ocasiones como la fiesta del año.

“Este es un mensaje para la señorita Aída Merlano, que no vaya a comprar el ron para la fiesta, porque yo lo traje todo de Cuba (…) esta semana es la fiesta del año, cual matrimonio de Valdiri ni qué hij%$&, esta semana cumple años la señorita Aida Victoria Merlano (…) aquí traje el ron, vea Aida, aquí le traigo para sus invitados, yo me encargo de manejar el trago”, dijo Yina en el video.

La creadora de contenido reveló que supuestamente Aida Victoria Merlano habría ahorrado durante tres años para realizar la gran fiesta que se llevará a cabo en los próximos días, por lo que afirmó una vez más que sería la fiesta del año.

“Yo no soy chismosa, pero por lo que me han contado. Me han dicho que la nena va a tirar la casa por la ventana. Que lleva tres años ahorrando pa’ esa fiesta la nené. Que esa mier** va estar, que es la fiesta del año. Yo estoy calentando desde ya”, reafirmó la influenciadora mientras sostenía un vaso con licor.