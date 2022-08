"Me cogió a piedra" la persecución que sufrió Yina Calderón

Yina Calderón volvió a apoderarse de las tendencias digitales por un nuevo escándalo que vivió a las afueras de Bogotá, cuando se disponía a viajar con su hermana y una amiga a su finca. Según el relato de Yina, un hombre se habría aprovechado para lanzarse a la camioneta con malas intenciones.

Hola señores cómo están, acabó de pasar el susto de mi vida aquí con mi hermana y una amiga, resulta y pasa que un man se nos atravesó en una moto e hizo ahí la pantomima que íba llamar a tránsito y a mí si se me hizo raro porque él no llamó a nadie y de todas maneras yo alisté pist%$& y menos mal porque más adelnate nos salió.

Sus palabras no quedaron ahí, ya que según Calderón, se vio obligada a sacar su instrumento de defensa, porque al parecer, todo se trató de una trampa del hombre para quizás robarlas desde sus pertenencias hasta su camioneta. También reveló cuál fue la maniobra del hombre, para tratar de retenerlas.

El man yo le dije, no vamos a llamar a tránsito, porque como así, usted se nos atravesó y el man se cansó de que no llegara tránsito y cogió y se fue...cogimos carretera cuando nos coge la hijuemadre camioneta a piedra, me la encendió a piedra.