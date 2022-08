Yina Calderón opinó sobre la polémica broma de Dani Duke y la Liendra a Daiky

La empresaria Yina Calderón ofreció su opinión sobre la polémica broma que protagonizaron los influenciadores Dani Duke, la Liendra y Daiky Gamboa.

Recordemos que la influenciadora confesó que quiso hacer un video donde supuestamente le hacía una broma a su amigo Daiky Gamboa, a quien le hacía creer que le daba un carro y su novio ‘la Liendra’ la acompañó a dicha grabación.

Si bien, luego de la controversia que esto provocó los jóvenes salieron a confesar que todo había sido actuado, muchos de los internautas siguen dudando de que realmente haya sido así, tildando en especial a ‘la Liendra’ de “humillar” a su amigo y colega.

Tras la masiva pregunta a la influenciadora Yina Calderón sobre esta controversial situación, ella decidió responder y dar su punta de vista.

“Muy humillativa, lo que pasa es que en este medio amigos no hay, entonces uno por ganar seguidores pone en vergüenza al amigo, lo que sea, porque se dejan llevar por los seguidores.

Yo a Daiky no lo conozco, pero en el video, no sé, ese man siempre me ha transmitido buena energía, me paree que es un buen ser humano, es lo que transmite y se le veía muy emocionado, como que sí le gustaba la sorpresa y por eso me han caído mal porque no hay derecho que hagan ese tipo de cosas, igual el único que puede tomar decisiones es Daiky, pero en realidad me parece una linda persona y que no deben jugar con los sueños de los amigos, pero amigos ellos, ellos no tienen amigos, por eso siempre me han caído mal, patético lo que hicieron a mi parecer”, dijo.