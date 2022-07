“Ojalá nadie se le meta en su matrimonio" Yina Calderón a Andrea Valdiri

Hace unos días, el peinado de Andrea Valdiri abrió una nueva disputa en las redes sociales debido a una comparación que hizo una internauta sobre su aspecto y el de la empresaria de fajas Yina Calderón, que según ella, se veían bastante similares en dicha instantánea: “La Yina Calderón despelucada jajajajaja”.

Esto, pareció no ser para nada del agrado de Andrea, quien rápidamente respondió al comentario, asegurando que ese comentario no iba: “omitir hay niveles, hermana”. Tras esto, Calderón no se quedó callada y desde entones, las idas y venidas de fuertes mensajes sobre sus físicos, looks y aspectos personales no han parado de salir a flote desde sus redes personales.

Como muestra de ello está la más reciente ráfaga de historias de publicó la ex protagonista de novela, donde no solo afirmó que la barranquillera y otras famosas se pegaban de su nombre para continuar vigentes, sino que se atrevió a avivar un fuerte escándalo que cobijó a la mujer años atrás, para recordarle que ahora que estaba casada, el karma podía pasarle factura.

"Lo sostengo y lo sigo pensando, ella le dañó el matrimonio a una de las Jaramillo y ella lo sabe, por eso cuando me dijo trapero y eso, no dijo nada de las Jaramillo poque su conciencia lo sabe y en la vida hay algo que se llama karma y todo se paga", comenzó Yina.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que ahora que la también empresaria está casada con el creador de contenido y productor audiovisual Felipe Saruma, espera que no le hagan lo mismo que supuestamente ella hizo hace años: "ojalá nadie se le vaya a meter en su matrimonio porque el karma a todas las conoce y no se salva ninguna".

Tras las fuertes declaraciones, una seguidora aprovechó la dinámica de preguntas para aconsejarle que no continuara la polémica, ya que lo único que estaba logrando era auge para esas personas y le recordó que a personas así era mejor ignorarlas. A esto, Yina le dio crédito diciendo que esa es su intención, pero antes quiso recordar que ella estaba quieta y tranquila cuando la mujer se refirió a ella de manera despectiva y que por ende, ella no se iba a quedar callada.

Y es que eso voy a hacer pero yo quiero que ustedes se den cuenta de quién empezó, yo estaba ne mi casa quieta cuando esta mujer empieza a atacarme y a pegarse de mi nombre entonces obviamente bebés yo me voy a defender porque yo soy un ser humano.

Culminó enviándole un mensaje directo a Andrea para que la deje tranquila, ya que de esa manera ella tampoco emprenderá ninguna ofensa contra ella. Le recordó además que ella no la conocía para que se atreviera a opinar sobre ella.

