Yina Calderón posó con look inspirado en personaje de 'Rebelde'

Para nadie es un secreto que Yina Calderón siempre llama la atención y no solo por la forma en la que tiene de resolver los problemas, sino por toda la polémica que es capaz de generar y también por la forma en la que se deja ver en redes sociales.

Y es que no es para menos, pues Yina Calderón es de esas influenciadoras que desde hace un tiempo para acá viene dado de que hablar por la forma en la que se expresa de los demás. Sí, Yina Calderón expone sus pensamientos sin filtros y eso la ha hecho estar en el ojo del huracán más de una vez.

Pero esta vez lo hizo por un original look que decidió llevar con ella y salir así a la calle. En su cuenta de Instagram Yina mostró el look con muchos colores vivos y asegurando que estaba inspirada en Roberta, el personaje al que la actriz Dulce María.

En la imagen se puede ver a Yina Calderón con un jean suelto, pero al mismo tiempo ajustado en su cadera, mostrando su abdomen y también la parte de arriba de su cuerpo con una camiseta algo original, todo en tonos verdes que la inspiró el personaje.

Además, Yina Calderón combinó todo con una peluca casi en los mismos tonos y con accesorios de colores.

Yina siendo Yina

No es la primera vez que Yina Calderón se le mide a dejarse ver en redes con un look original del que después se hacen cientos de comentarios en redes, que muchas veces él responde, pero otras veces le deja saber a sus seguidores que no le importa cuando la critican, que antes de eso ella se ama mucho y es feliz tal y como es.

Y es que vale la pena destacar que varias veces Yina Calderón ha sido blanco de muchos comentarios y esto porque siempre opina, no sólo de ella, su vida su familia, sino que lo hace de otros influenciadores, actores, actrices y más que la mantienen en la polémica nacional.

Esto pasó recientemente cuando desde sus historias en su cuenta de Instagram, la también empresaria decidió fijar posición, primero, por el caso de la influenciadora Aida Victoria Merlano, quien está pasando ahora mismo por un proceso legal. Por eso, Yina recibió comentarios a favor y en contra.

Pero, además, también ha decidido desde hace varias semanas hacer dinámicas sobre qué piensa sobre algún cantante, actor, actriz, influenciador y esto la pone siempre en el ojo del huracán.

