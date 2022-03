"¿Cuál es el show?": Yina Calderón se pronunció tras video de La Jesuu

En los últimos el nombre de Yina Calderón y de Valentina Ruíz, más conocida en redes como La Jesuu, se ha vuelto tendencia, tras protagonizar una acalorada disputa, luedo que Yina, afirmara que esta se habría realizado diversos procedimientos en el rostro, con un cirujano que ella conocía y que a juzgar por los resultados, no trabaja bien.

Calderón enfatizó en que le habían dañado el rostro a la valluna y que esto, le había servido como experiencia para abstenerse de hacerse un par de procedimientos el el rostro que tenía previstos.

Tras esto, La Jesuu dedicó un video aclarando que lo único que se realizó fue un aumento de labios y haciendo un llamado para que Yina, deje de crear contenidos a costa de hablar mal de otras mujeres. Tras esto, Calderóin había mantenido silenció, hasta que en las últimas horas, decidió referirse al respecto.

Jesuu hizo un video respondiéndome, ¿cuál es el show? no era pa' tanto, es que mi problema es ser tan sincera...yo no tengo absolutamente nada en contra de La Jesuu, es más, yo la vi una vez en mi vida en Medellín y se portó muy bella conmigo y de verdad yo me llevé una gran impresión