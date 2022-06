Yina Calderón se pronunció tras apasionado beso que tuvo con una mujer

La empresaria Yina Calderón protagonizó un apasionado beso con otra mujer y cuyo video se volvió viral en redes sociales.

Ante la cantidad de comentarios al respecto, donde muchos aseguraron que la exprotagonista tendría nueva novia, esta decidió hablar al respecto.

Lo hizo por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

Allí habló que la mujer con la que aparece besándose es solo su amiga y no tienen ninguna relación sentimental, reiterando que en ese sentido solo le interesan los hombres.

“Ella es amiga mía, se llama Tina, cantante, una mujer bellísima, una gran persona, parchada como yo, relajada como yo, fue reina de Valledupar, no es absolutamente nada mío que no sea ser mi amiga, a mí no me gustan las niñas, yo por las niñas siento admiración, respeto, emprendimientos, siento berraquera, pero no me gustan las mujeres, me gustan los niños”, expresó.