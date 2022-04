Yina Calderón se mostró preocupada por su pérdida de cabello.

La empresaria e influenciadora Yina Calderón se sinceró con sus cientos de seguidores sobre la razón por la que estaba perdiendo cabello, y aunque las diversas decoloraciones podrían haber influenciado, hay una razón en particular que estaría afectando su crecimiento en la parte frontal de su cabeza.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la también DJ se mostró con su cabello natural para hablar sobre el problema que estaba padeciendo. La joven manifestó que todo se debía al uso excesivo de las pelucas, pues quienes la siguen en redes sociales saben que Yina Calderón ama con locura todo tipo de pelucas.

Además de esto, la joven también reveló que la razón por la que hablaba del tema era porque pronto sacaría una línea de pelucas y quería orientar desde ya a sus futuras clientas.

“Esto es importante, necesito que tú me pongas cuidado. Independientemente de que yo vaya a vender o que yo venda o que yo tenga, estos productos o lo que sea, yo siempre digo los pro y lo contra de mis propios productos, porque a mí no me interesa venderles por venderles. Yo pronto manejaré pelucas también, pero las pelucas tienen un pro y contra. Las amo, las adoro, me encantan, pero he notado que con el uso constante como lo hago yo deja de crecer pelo en toda esta parte (frente) y si se han dado cuenta, me estoy quedando calva”.