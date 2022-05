Yina Calderón se mostró muy nostalgica por las múltiples críticas

La creadora de contenido y empresaria Yina Calderón se convirtió en tendencia nacional en las últimas horas, tras una serie de confesiones bastante personales que se le midió a hacer en sus historias de Instagram, donde reveló detalles bastantes llamativos, como cuánto cobraba por sus toques como Dj.

No dejes de leer: Alexander, amigo de Yina Calderón, reveló que Merly habría agredido a más personas

Horas después, volvió a parecer en una rágafa de historias desde la ciudad de Medellín, contando que asistiría a los sonados Premios Ícono que se llevaran a cabo este viernes 20 de mayo en la capital antioqueña, donde llegará con un nuevo tatuaje sorpresa en su cuerpo, del que no quiso confesar más detalles.

En el marco de su proceso de tatuado, la huilense recibió unos cócteles para distraer el dolor, sin embargo, tomó al punto de embriagarse y mostrarse como pocas veces se le ha visto en redes sociales: muy conmovida por los múltiples ataques que recibe por parte de los internautas.

"Ya estoy llorando pero no estoy llorando por el dolor, estoy recordando que me ha tocado tan duro y estoy llorando porque ustedes han sido muy duros conmigo, porque a mí me ha tocado duro, sola, sola sola, y ustedes saben que es así", expresó Calderón.

No obstante, aclaró que el nuevo diseño que marcaría en su cuerpo sería en honor a sus seguidores y haters y por ello, representará todo lo duro que le ha tocado en la vida y lo fuerte que la han tratado en redes, "por ustedes me voy a tatuar", añadió.

Yina Calderón ¿está recayendo en el alcohól?

Recordemos que para comienzos de año, la ex protagonista de novela se realizó múltiples cirugías en su cuerpo e hizo una promesa pública para sus millones de seguidores y es que dejaría de tomar por 2 meses, luego de varias semanas en las que se mostró muy adicta al alcohól. Fiel a su palabra Yina se mostró completamente sobria durante el tiempo prometido y gracias a ello, extendió el lapso para quedarse nuevamente sin tomar.

Sin embargo, las borracheras han estado latentes de nuevo y aunque no con la frecuencia del 2021, algunos internautas aprovechan para recordarle el cambio positivo que venía teniendo y la invitan a que no recaiga en vicios que no le hacen bien a su salud física, mental y su economía. Otros, de manera grosera y ofensiva, solo se dedican a atacarla con criticas, insultos y burlas que en las últimas horas, parecieron colmar la paciencia y tranquilidad de la mujer.

No dejes de leer: Merly Ome, mamá de Yina Calderón, contó su versión de lo sucedido en Medellín