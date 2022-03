Yina Calderón se despachó contra Lina Tejeiro

En los últimos días, La Jesuu confirmó en sus historias de Instagram ue se había hecho un aumento de labios y mostró los resultados de su proceso, aún con inflamación. Tras esto, Yina expresó el descontento de su procedimientos, afirmando además, que se había hecho otros retoques en el rostro.

La Jesuu, no recibió muy bien las palabras de Calderón y dedicó un extenso video donde reflexionó sobre su actuar, tomando las debilidades de otros para hacer contenido, aún cuando a las que más critica son de su mismo género. Aprovecho para hacer un llamado de respeto y amor propio a sus seguidores.

Estas palabras fueron halagadas por la propia Lina Tejeiro, quien la felicitó por las mismas y por haber "peinado" a Calderón. Desde luego, estas palabras llegaron hasya Yina, quien en sus más recientes historias le respondió a la Jesuu y también le dedicó unas palabras a la actriz llanera.

En cuanto a una imagen que tu subiste de la señorita Tejeiro, metiéndose en lo que no le importa, porque finalmente mi situación o el dilema es con La Jesuu, con nadie más...vea señorita Tejeiro no se meta en lo ue no le importa que usted y yo escasamente la he visto dos veces y ya, tampoco tengo nada en contra de ella, pero no se meta en lo que no le importa mor, que le pasa lo de Epa, se puso a meterse en lo que no le importa y cuando ya ella se metió en problemas, la otra no la defendió.