Yina Calderón pidió ayuda para denunciar Instagram de La Barbie Colombiana

La influenciadora Yoli Álvarez, mejor conocida en el mundo digital como La Barbie Colombiana, reapareció una vez más en las redes sociales con nueva información sobre escándalos de influenciadores.

En esta ocasión, y desde la comodidad de su casa, la joven lanzó fuertes acusaciones que no solo involucran a Yina Calderón, sino también a “El Rey de las Extensiones”, conocido entre los famosos por ser uno de los mejores estilistas en este método.

Según contó La Barbie, Yina Calderón habría sido vista entrando a su camioneta con el estilista y tras varios minutos en el que el automóvil estuvo con extraños movimientos, ambos salieron un poco desarreglados, dando a entender que había tenido relaciones.

Pero como si no fuera poco, y a pesar de que El Rey tiene una familia conformada, Álvarez se mostró extrañada con la actitud del estilista, pues según ella, el hombre es gay.

Ahora, y luego de que creara toda esta polémica a raíz de sus declaraciones Yina Calderón se pronunció públicamente para enviarle un mensaje a la influenciadora y, además, para pedirle a sus seguidores que la ayudaran a denunciar su cuenta, pues a su juicio La Barbie necesita de ayuda psicológica.

“Bebé, yo siento que usted tiene un problema psiquiátrico, o sea, métase conmigo, métase con quien usted quiera, pero usted ya está inventando un poco de cosas. Está inventando que me vio a mí teniendo relaciones con El Rey en una camioneta. El Rey de las Extensiones y yo somos amigos hacemos hace años de los años, yo lo conozco a él desde que él tiene 14 años. Si yo quisiera tener algo con él, lo hubiéramos tenido cuando recién nos conocimos (…) De verdad muchachos, yo no haría esto, porque yo sé lo que es perder una red social, yo sé lo que es perder Instagram, pero yo de ustedes, necesito pedirles que me ayuden a denunciar la cuenta de esta pelada”.

Minutos después de que Yina se pronunciara sobre las acusaciones que había hecho La Barbie sobre su supuesto romance con El Rey de las Extensiones, Yoli Álvarez grabó un par de historias en las que le envió un contundente mensaje. En especial, por haberle pedido a sus seguidores que le denunciaran su cuenta de Instagram.

“A mí si me denuncian la cuenta yo no me voy a poner a llorar tres meses como lo hizo usted. A mí ya me han eliminado la cuenta ocho veces, entonces a mí me va y me viene (…) A mí me llegan los informes, me llegan los galones, el baldado. Yo lo que hago como toda buena vecina chismosa es contarles e informarles. (…) Anduve con una persona que sabe tumbar cuentas y aprendí, aprendí a tumbar cuentas. Cuidado que te la tumbo yo primero”.