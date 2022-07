Yina Calderón habló sobre su depresión y enemistad con Epa Colombia

La empresaria de fajas Yina Calderón sorprendió recientemente a sus millones de seguidores al habilitar la famosa dinámica de preguntas donde por primera vez habló sobre temas bastante personales, como la depresión que ha padecido en diferentes momentos de su vida: el primero al salir de Protagonistas de Nuestra Tele por expulsión, el segundo tras haber sido blanco de críticas a nivel nacional por ser la peor vestida de los Premios Tv y Novelas y el tercero y más reciente, tras haber sido abandonada por su exnovio, en una vía rural.

Nenes ustedes me han preguntado sobre el tema de la depresión y yo no soy una mujer que se deprima porque yo pienso que uno en la vida tiene que ser berraco y pararse y decir "voy a hacerle" pero si me he sentido mal, mal en depresión tres veces en mi vida: la primera cuando me expulsaron de protagonistas y yo dije "perdí la oportunidad de comprarle una casa a mis papás"; la segunda cuando Franklyn Ramos dijo que yo era la peor vestida de Tv y Novelas y el no sabe lo que yo me patonié el centro comercial Gran San en Bogotá buscando un vestido, yo decía "no es justo" porque yo era una niña que no conocía nada de este mundo del espectáculo.