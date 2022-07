Yina denunció agresión de su padre a Merly Ome por supuesta infidelidad

Yina Calderón sorprendió en las últimas horas a sus millones de seguidores al hacer una transmisión en vivo en su cuenta personal de Instagram, donde habló sin pelos en la lengua sobre lo que pensaba de diferentes creadores de contenido con los que ha tenido fuertes polémicas en diferentes momentos de su carrera, como es el caso de Epa Colombia, Andrea Valdiri, La Jesuu, La Liendra, Lina Tejeiro, entre otros.

Esta dinámica también sirvió para que hiciera una cruda confesión sobre el fuerte pleito familiar que vivió durante el fin de semana con sus papás.

"Mi papá y mi mamá esta mañana se agarraron re duro y por eso estoy tan triste, mi papá le sacó cuchi#$% a mi mamá ny por los únicos que yo tengo que sufrir ahora es por mi papá y mi mamá, ¿por qué? porque son los que me dieron la vida", expresó la empresaria.

Las palabras de Calderón no quedaron ahí y continuó expresando que unas horas antes de su transmisión, su papá le sacó un cuchillo a su mamá con la inteción de agredirla, por lo que ella llegó a pensar que podría suceder una tragedia.

Resulta y pasa que mi papá y mi mamá se conocieron cuando ellos tenían 13 años de edad y cuando uno tiene 13 años uno se enamora y nos tuvieron a nosotras y entonces mi papá le decía a mi mamá, que era una manchada, que era una barrigona, una poca mujer y mi mamá no soportó más y un día se apareció un hombre bello que le dijo "cuál manchada ni que nada, tu eres la mujer más linda de la vida que yo he conocido" y mi mamá engañó a mi papá.

Te puede interesar: Yina Calderón se disculpó públicamente con Lina Tejeiro

Continuó expresando que para ella no fue culpa de su mamá porque aguantó muchas agresiones emocionales. Sin embargo, ellos se perdonaron después de eso, pero el papá de la ex protagonista de novela, parece no haber superado lo que pasó.

Yina Calderón pidió que no lajuzgaran tan duro

La mujer también aprovechó su transmisión para decirle entre lágrimas a sus seguidores que también era un ser humano y que estaba cansada que le tiraran tan duro siempre, sobre todo cuando no la conocían de verdad y no sabían todo lo que le ha tocado sufrir económica y socialmente.."me tocó aguantar nucha hambre y críticas".

No dejes de leer: Lina Tejeiro reveló detalles sobre su relación con Juan Duque