“Me hicieron un ombligo nuevo”, Yina Calderón tras su intervención

La empresaria Yina Calderón mostró de cerca a sus miles de fanáticos cómo le quedó su ombligo y cómo va su proceso de recuperación tras sus recientes intervenciones de un retiro de su costilla flotante, un amarre de estómago en forma de corset y una ampliación de caderas.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 500 mil seguidores, la joven se mostró acostada y detalló que le reconstruyeron su ombligo.

“Me hicieron un ombligo nuevo”, expresó, para después dejarlo ver muy de cerca.

Asimismo, posó frente al espejo y con pequeñas prendas reveló cómo va su proceso de recuperación.

"Estoy un poco inflamada, el proceso de la cirugía ha sido bastante complejo. Gracias a Dios estoy bien. Llevo tan solo un solo 50% de desinflamación, me duele mucho y me ha bajado el estado de ánimo. Gracias a los que me escriben todos los días, ahí vamos, se los juro que voy a quedar súper chiquita. los senos me quedaron muy lindos, muy chiquiticos, paraditos, creo que mi cuerpo está proporcional”, dijo.

Además, agregó:

“Ha sido un proceso muy lento, pero lo sabía cuando tome la decisión. Lo más difícil ha sido desinflamar, pero lo vamos a lograr. Tengo paciencia mucha paciencia! (días antes estaba más desinflamada, pero todo es un proceso y lo entiendo”.

Tras sus publicaciones, muchos seguidores le desearon una pronta recuperación, mientras otros no tardaron en criticarla y juzgarla, asegurando que debido a que no se cuida como corresponde, por eso no recupera como debe.

